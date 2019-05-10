Президент Венесуэлы не против военного вмешательства США

Хуан Гуайдо (фото - EPA)

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуйадо не против военного вмешательства США для разрешения кризиса в Венесуэле. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на La Stampa.

"Если бы США предложили военное вмешательство, я, пожалуй, принял бы это предложение", - сказал Гуайдо в интервью.

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В начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу. Он добавил, что Соединенные Штаты предпочитают мирную передачу власти в стране.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции, который временно исполняет обязанности президента, сказал, что операция по свержению Мадуро провалена. По его словам, вопрос иностранного контингента он готов вынести на рассмотрение парламента страны.

5 мая отстраненный от власти диктатор Венесуэлы Николас Мадуро призвал тех военных, которые еще остаются на его стороне, готовиться к возможному вторжению войск США.