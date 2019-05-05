Венесуэла. Мадуро сказал военным готовиться ко вмешательству США

Николас Мадуро (фото - ЕРА)

Отстраненный от власти диктатор Венесуэлы Николас Мадуро призвал тех военных, которые еще остаются на его стороне, готовиться к возможному вторжению войск США. Об этом сообщает El Pais.

"Мы не слабая и не беспомощная страна, мы страна с мощными национальными вооруженными силами, которые должны быть более сплоченными и более лояльными, чем когда-либо. Военные должны быть готовы защищать страну с оружием в руках, если однажды Американская империя посмеет посягнуть на эту священную землю", - завил он.

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Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуйадо, который временно исполняет обязанности президента, сказал в интервью The Washington Post, что операции по свержению Мадуро провалена. По его словам, может потребоваться помощь войск США для разрешения кризиса в Венесуэле. Вопрос иностранного контингента он готов вынести на рассмотрение парламента страны.

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