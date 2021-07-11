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Верховный суд Израиля разрешил использовать суррогатное материнство для однополых пар

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2021, 19:43
Верховный суд Израиля разрешил использовать суррогатное материнство для однополых пар - Фото
Фото: EPA-EFE/ABIR SULTAN

Сегодня, 11 июля, Верховный суд Израиля вынес решение в пользу суррогатного материнства для однополых пар. Об этом сообщает Reuters.

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Верховный суд Израиля постановил, что действующие правовые ограничения, запрещающие однополым парам становиться родителями посредством суррогатного материнства, незаконны и должны быть сняты в течение шести месяцев.

ЛГБТ-сообщество страны оценило это решение как прорыв.

Проблема высветила существующее в стране либерально-консервативное разделение по этому ввопросу. 

В Израиле нельзя официально вступить однополый брак, но заключенные за границей такие браки признаются израильскими властями.

Иск в Верховный суд, поданный активистами по защите прав гомосексуалистов более года назад, гласил, что запрет суррогатного материнства для однополых пар и одиноких мужчин нарушает их права, и призывал изменить правила.

Правительство, которое пришло к власти в прошлом месяце и включает в себя смесь либеральных, консервативных и арабских исламистских партий, проинформировало суд, что внести законодательные изменения немедленно – невозможно. Поэтому Верховный суд постановил, что исключения станут недействительными через шести месяцев.

"Наконец-то равенство!" – написал в Twitter министр здравоохранения Ницан Горовиц.

По его словам, Минздрав Израиля уже сейчас начнет необходимые приготовления, чтобы поддержать решение суда.

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Наталия Медведева
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лгбт суррогатное материнство
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