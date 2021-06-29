Во Франции лесбийским парам и одиноким женщинам разрешили использовать ЭКО

Парламент Франции окончательно одобрил закон о биоэтике, который впервые предоставит лесбийским парам и одиноким женщинам доступ к лечению бесплодия, в частности к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Об этом сообщает rfi.

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Сейчас во Франции право на доступ к ЭКО имеют только гетеросексуальные пары.

Лесбийским парам и одиноким женщинам, которые хотят иметь детей, приходилось выезжать за границу для ЭКО с использованием донорской спермы.

Принятый сегодня закон сделает Францию 11-й страной из 27 стран-членов ЕС, где разрешено оплодотворение с медицинской помощью как для лесбийских пар, так и для одиноких женщин.

На обсуждение законопроекта ушло более 500 часов, оппозиция предлагала тысячи поправок, стремясь затормозить процедуру.

Представитель ассоциации французских однополых семей Фабьен Жоли предупредил, что спрос может быть настолько высоким, что может привести к дефициту в банках спермы.

Во время предвыборной кампании в 2017 году Эмманюэль Макрон заявил, что выступает за распространение лечения бесплодия на лесбиянок и одиноких женщин, но после избрания неоднократно откладывал изменение закона.

Недавний опрос показал, что 67% французов поддерживают эту меру.

Согласно новому закону, право на ЭКО получают все женщины в возрасте до 43 лет. Эта процедура, к тому же, будет оплачиваться системой обязательного медицинского страхования.

Тем не менее, правые депутаты не исключают, что обратятся в Конституционный совет Франции с просьбой проверить закон о биоэтике на соответствие Конституции. Консерваторы считают, что закон не учитывает "высшие интересы ребенка". Правые также опасаются, что реформа сделает неизбежной в будущем необходимость узаконить во Франции суррогатное материнство.

23 апреля 2013 года французское Национальное собрание одобрило законопроект, легализовавший гей-браки. Закон вступил в силу 17 мая. Его обсуждение в парламенте сопровождалось многотысячными акциями протеста, организованными консерваторами и католиками. Соцопрос, проведенный Институтом изучения общественного мнения (Ifop) в сентябре 2016 года, показал, что 62% французов не хотели бы, чтобы закон о гей-браках упразднили, сообщает rfi.

Тем временем в Венгрии приняли закон, который предусматривает запрет показывать секс-меньшинства на телевидении в прайм-тайм или в шоу и фильмах, предназначенных для детей. В ЕС многие назвали его дискриминационным, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Венгрии не место в блоке.

Вадим Ребрина

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