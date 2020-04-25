Верховный суд Саудовской Аравии отменил порку как вид наказания

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Верховный Саудовской Аравии отменил порку как форму наказания, которая ранее была узаконена посредством исламского религиозного права - шариат. Об этом сообщает Al Jazeera.

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В субботу суд заявил, что "достижения в области прав человека" являются частью реформ, проводимых королем Салманом бен Абдул-Азизом и его сыном, де-факто правителем королевства, наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

Решения судов в Саудовской Аравии, которые иногда предписывают сотни ударов, уже давно вызывают осуждение со стороны правозащитных организаций. Суды могли выносить постановления о порке осужденных, признанных виновными в совершении самых разных преступлений - начиная от внебрачного секса и нарушения мира и заканчивая убийством.

Верховный суд Саудовской Аравии заявил, что эта реформа направлена на то, чтобы "привести королевство в соответствие с международными нормами в области прав человека".

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В будущем судьям придется выбирать между штрафами и/или тюремным заключением или альтернативами, не связанными с лишением свободы, такими как общественные работы.

Издание отмечает, что самым громким случаем порки в последние годы стал случай с саудовским блогером Раифом Бадави, который был арестован в 2012 году и приговорен к семи годам лишения свободы и 600 ударам, а затем в 2014 году осужден на 10 лет и 1000 ударов за ведение блога о свободе и "оскорбление ислама".

Позже ему была присуждена премия имени Сахарова в Европейском парламенте. Сейчас Бадави продолжает отбывать тюремный срок.

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