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Карантин в Рамадан. Как мусульмане проведут месяц поста в 2020 году

Карантин в Рамадан. Как мусульмане проведут месяц поста в 2020 году - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
23.04.2020, 13:13

В период карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, власти мусульманских стран приняли решение закрыть для посещения святыни

Правительства исламских государств посоветовали верующим в этом году провести Рамадан дома и закрыли для верующих все святыни, включая Мекку, Медину и третье наиболее священное место в исламе - мечеть Аль-Акса. Такое решение принято, чтобы избежать новых вспышек заболевания коронавирусом, сообщает CNN.

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Большая часть Рамадана для мусульман состоит из ночных молитв: обязательной ночной (иша), желательной (таравих), которая начинается после иша и длится до рассвета, и заключительного желательного намаза (витр). В этом году все они будут совершаться верующими дома в индивидуальном порядке.

Молиться Аллаху можно как в мечети, так и дома - "между этими молитвами нет никакой разницы", говорит президент Института исламских исследований Yaqeen Омар Сулейман. Он подчеркнул, что хочет "побудить мусульман сосредоточиться на индивидуальных молитвенных привычках и превратить изоляцию во внутренний мир".

Вместе с тем, Сулейман беспокоится, что из-за такой "виртуальной" молитвы у верующих может пропасть интерес к молитвам в целом и после окончания карантина они не захотят возвращаться в мечети.

Рамадан является девятым месяцем мусульманского календаря. В этот период мусульмане каждый день с рассвета и до захода солнца соблюдают пост, а по окончании месяца отмечают праздник разговения Ураза-байрам. В этом году рамадан продлится с 23 апреля по 23 мая. Помимо отказа от мирских удовольствий мусульманский пост подразумевает также благотворительность.

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Дарья Мостовая
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