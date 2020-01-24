Вирус: 36 человек вылечили от пневмонии - китайские СМИ

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По состоянию на 21:00 по пекинскому времени 36 человек вылечили от пневмонии, спровоцированной новым коронавирусом, и выпустили из больниц. Об этом пишет China Daily, ссылаясь на статистические данные Национальной комиссии здравоохранения.

Шанхайская муниципальная комиссия по здравоохранению сообщила, что 56-летняя женщина была излечена от пневмонии и стала первой в Шанхае, кого выписали из больницы с начала вспышки эпидемии.

35-м выписанным пациентом стала жительница Пекина, у которой в течение шести дней не наблюдалось никаких признаков заболевания и которую дважды проверяли на наличие вируса.

По состоянию на полночь с 23 на 24 января 34 пациента были вылечены и выписаны из больниц, из них 31 в провинции Хубэй, в том числе 28 в Ухане, два в Шэньчжэне, провинция Гуандун, и один в провинции Чжэцзян.

Два полностью выздоровевших пациента в Шэньчжэне, выписанные вчера днем - 35-летний мужчина, госпитализированный 16 января, и 10-летний мальчик, госпитализированный 11 января.

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