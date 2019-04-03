Власть Узбекистана сообщила, где находится дочь Каримова

Гульнара Каримова (фото - epa)

Дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара Каримова отбывает наказание в женской колонии в Зангиатинском районе Ташкентской области. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана, передает Радио Свобода.

В Генпрокуратуре страны подчеркнули, что у нее там "нет никаких привилегированных условий".

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"1-2 апреля Каримова встречалась в колонии №21 со своим швейцарским адвокатом Грегуаром Манже", - отмечается в сооющении.

О том, что Каримову отправили в колонию из-под домашнего ареста стало известно 6 марта: в Instagram написала ее дочь Иман, в доме которой жила Каримова.

В 2015 году против Каримовой в Швеции, Швейцарии и США открыли уголовные дела: ей предъявили обвинение в присвоении около $1 млрд. "Речь шла о взятках, которые, по данным следователей, Каримова получала минимум от шести телекоммуникационных компаний", - уточняется в сообщении.

В Узбекистане Каримову также обвинили в финансовых злоупотреблениях на сумму около $53 млн.

Суд в Ташкенте назначил Каримовой пять лет ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищении, вымогательстве и уничтожении документации оффшорных компаний.

2 сентября 2016 года президент Узбекистана Каримов скончался в возрасте 78 лет.