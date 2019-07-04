Власти Косово закрыли въезд для сербских чиновников

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Власти Косово закрыли въезд для всех сербских чиновников. Об этом сообщает сербское издание РТС.

По словам спикера Министерства иностранных дел Косово Этлира Зуберая, такое решение было принято из-за угроз со стороны Сербии, распространения пропаганды и фейковых новостей, а так же попыток руководства Сербрии спровоцировать гуманитарный кризис в северных регионах Косово.

Он добавил, что сербское население Косово было вынуждено закрыть свои предприятия именно по политическим причинам.

В конце мая президент Сербии Александар Вучич обратился к парламенту, заявив об утрате контроля над Косово. "Для Сербии пришло время выбирать между сладкой ложью и горькой правдой, какой бы она ни была", - отметил Вучич.

Затем военно-политическое руководство Сербии приказало армии сохранять полную боеготовность. Такое решение было принято после сообщений о том, что полиция Косово вошла в населенные сербами районы бывшей сербской провинции.