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04.07.2019, 17:40

Власти Косово закрыли въезд для сербских чиновников

Власти Косово закрыли въезд для сербских чиновников - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Косово заявило об угрозах и распространении фейков со стороны Сербии

Власти Косово закрыли въезд для всех сербских чиновников. Об этом сообщает сербское издание РТС.

По словам спикера Министерства иностранных дел Косово Этлира Зуберая, такое решение было принято из-за угроз со стороны Сербии, распространения пропаганды и фейковых новостей, а так же попыток руководства Сербрии спровоцировать гуманитарный кризис в северных регионах Косово.

Он добавил, что сербское население Косово было вынуждено закрыть свои предприятия именно по политическим причинам.

В конце мая президент Сербии Александар Вучич обратился к парламенту, заявив об утрате контроля над Косово. "Для Сербии пришло время выбирать между сладкой ложью и горькой правдой, какой бы она ни была", - отметил Вучич.

Затем военно-политическое руководство Сербии приказало армии сохранять полную боеготовность. Такое решение было принято после сообщений о том, что полиция Косово вошла в населенные сербами районы бывшей сербской провинции.

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Теги: Этлира Зуберая
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