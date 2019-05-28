Сербия отправила истребитель на границу с Косово

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Колонна сербских военных автомобилей с солдатами и вооружением покинула территорию казарм в городе Кралево и направилась в сторону населенного пункта с Косово. В сторону зоны безопасности на административной границе также вылетел истребитель МиГ-29 ВВС Сербии, сообщает B92.

Перед этим в казарму прибыл министр обороны Сербии Александр Вулин.

Ранее президент Сербии Александар Вучич обратился к парламенту, заявив об утрате контроля над Косово. "Для Сербии пришло время выбирать между сладкой ложью и горькой правдой, какой бы она ни была", - отметил Вучич.

Затем военно-политическое руководство Сербии приказало армии сохранять полную боеготовность. Такое решение было принято после сообщений о том, что полиция Косово вошла в населенные сербами районы бывшей сербской провинции.

Полиция провела аресты в районе, сообщило сербское телевидение. Никаких подтверждений со стороны Приштины не поступало.