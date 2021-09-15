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"Власти России распространяют коррупцию и ложь". OCCRP эвакуирует журналистов из-за угроз

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2021, 17:11
Фото: ЕРА

Глобальная сеть журналистов-расследователей OCCRP заявила о прекращении своей деятельности в России, журналистам предложили выехать в другие страны. Об этом сообщается на сайте организации.

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Проект расследования коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) решил свернуть работу в РФ из-за кампании Кремля против независимой журналистики, говорится в заявлении.

По словам сооснователя и главного редактора OCCRP Дрю Салливана, в сложившейся ситуации работа проекта в России может принести местным журналистам больше вреда, чем пользы.

"Это не значит, что мы прекратим писать о масштабной коррупции в этой стране. Просто мы понимаем, что правительство, по своему обыкновению, будет наказывать своих же граждан за сотрудничество с нами", – пояснил Салливан.

Намерение продолжить выпускать расследования о России высказал и соучредитель и директор по инновациям OCCRP Пол Раду.

"Российское правительство – крупный игрок, который активно распространяет коррупцию и дезинформацию, регионально и на международном уровне, и пытается дестабилизировать другие страны. Мы не будем это замалчивать", – сказал Раду.

Российским сотрудникам OCCRP предложил переехать в другие страны. Тем, кто отказался, выплатили выходное пособие и помогли с поиском новой работы.

Как отмечается в заявлении, за последний месяц большинство российских партнеров OCCRP были внесены в список "иностранных агентов" или "нежелательных организаций".

СПРАВКА. OCCRP – основанный в 2006 году консорциум следственных центров, средств массовой информации и журналистов, работающих в Восточной Европе, на Кавказе, в Центральной Азии и Центральной Америке. OCCRP специализирующаяся на расследовании организованной преступности и коррупции. Результаты своих расследований OCCRP публикует в местных СМИ, и на своем сайте на английском и русском языках.

Читайте также: Путин и Лукашенко попали в список "врагов свободы прессы" – RSF

Наталия Медведева
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OCCRP свобода слова
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