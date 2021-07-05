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Путин и Лукашенко попали в список "врагов свободы прессы" – RSF

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 10:28
Путин и Лукашенко попали в список
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: EPA)

Организация Репортеры без границ (RSF) опубликовала новый список "врагов свободы прессы". В перечень вошли президент России Владимир Путин и беларуский диктатор Александр Лукашенко, сообщается на сайте организации.

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Также в список "врагов" впервые попал премьер-министр одной из стран Евросоюза – глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

Всего в новом списке насчитывается 37 глав государств и правительств, которые, по мнению авторов, оказывают наиболее жесткое давление на журналистов в своих странах.

Глава Репортеров без границ в Германии Кристиан Мир заявил, что список пополнился новыми фигурантами из разных регионов мира. Методы репрессий везде могут отличаться, но служат они одной цели – любой ценой предотвратить объективное освещение событий.

Авторы списка отметили, что ситуация со свободой слова в России в этом году значительно ухудшилась после протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального и за несколько месяцев до выборов в Госдуму 19 сентября.

Говоря о Лукашенко, в RSF отметили, что диктатор жестоко подавляет там любое "свободное распространение информации". С начала протестов прошлым летом были задержаны более 500 журналистов, некоторые из них подверглись пыткам в тюрьме.

С полным списком "врагов свободы прессы" можно ознакомиться здесь. В него вошли преимущественно лидеры стран третьего мира – президенты Египта, Ирана, Сирии, Никарагуа, Уганды и других. Также свою позицию в списке продолжает "удерживать" президент Чечни Рамзан Кадыров.

  • 18 мая 2021-го беларуский сайт TUT.BY заблокировали, а в редакцию и домой к сотрудникам пришли с обысками. Блокировку сайта у Лукашенко объяснили "многочисленными фактами нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации".
  • Всего тогда задержали 14 сотрудников сайта, часть из них перевели в СИЗО.
  • В июне у Лукашенко возмутились запретом канала Беларусь 24 в Украине и заговорили о свободе слова.

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Оксана Житнюк
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