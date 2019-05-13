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13.05.2019, 21:55

Власти Шри-Ланки ввели комендантский час из-за атак на мечети

Власти Шри-Ланки ввели комендантский час из-за атак на мечети - Фото
Фото: EPA

Местные жители громят мечети и магазины мусульман

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Сегодня, 13 мая, шри-ланкийская полиция применила слезоточивый газ против напавших на мечети и магазины, принадлежащие мусульманам, и ввела по всей стране комендантский час с 21:00 до 4:00. Об этом сообщает Reuters.

Жители мусульманских районов северо-западной части государства говорят, что погромы длятся уже два дня, полиция долго ничего не предпринимала, лишь предлагала мусульманам не выходить из своих домов.

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Помимо комендантского часа, власти наложили временный запрет на социальные сети и приложения для обмена сообщениями, включая WhatsApp, после столкновений в другой части страны, спровоцированных ссорой в Facebook.

Мусульмане составляют около 10 процентов из 22 миллионов жителей Шри-Ланки, которые являются преимущественно сингальскими буддистами.

21 апреля во время пасхальных праздников в Шри-Ланке произошла серия терактов, ответственность за которые взяла террористическая организация Исламское государство. Тогда погибли, по меньшей мере, 250 человек и еще около 500 получили ранения.

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Теги: Шри-Ланка, комендантский час
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