Власти Венесуэлы готовы к переговорам с США - МИД

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Власти Венесуэлы готовы к переговорам с США. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, сообщает TeleSUR.

Арреаса считает, что Вашингтон "потерпел поражение в действиях против Каракаса". Теперь наступило время дипломатии. "Мы готовы сесть за стол переговоров", – сказал он.

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Ранее сообщалось, что Венесуэла у властей США защиты для своего посольства в Вашингтоне.

В январе, после попытки госпереворота в Венесуэле, отстраненный диктатор Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, обвинив их в поддержке оппозиции.