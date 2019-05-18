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18.05.2019, 09:40

Власти Венесуэлы готовы к переговорам с США - МИД

Власти Венесуэлы готовы к переговорам с США - МИД - Фото
Фото: EPA

Министр иностранных дел Венесуэлы заявил, что США потерпели поражение в действиях против Каракаса, поэтому настало время переговоров

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Власти Венесуэлы готовы к переговорам с США. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, сообщает TeleSUR.

Арреаса считает, что Вашингтон "потерпел поражение в действиях против Каракаса". Теперь наступило время дипломатии. "Мы готовы сесть за стол переговоров", – сказал он.

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Ранее сообщалось, что Венесуэла у властей США защиты для своего посольства в Вашингтоне.

В январе, после попытки госпереворота в Венесуэле, отстраненный диктатор Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, обвинив их в поддержке оппозиции.

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Теги: венесуэла, Хорхе Арреаса
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