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Властям Афганистана сдались более 240 сторонников ИГ

Властям Афганистана сдались более 240 сторонников ИГ - Фото
Фото: скриншот видео
17.11.2019, 07:14

По данным военных, бывшие боевики также передали властям оружие

За последние три дня на востоке Афганистана сдались почти две с половиной сотни боевиков террористической организации  Исламское государство и членов их семей. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в армии Афганистана.

Отмечается, что в целом 241 член и сторонник ИГ сдался властям в провинции Нангархар. Среди сдавшихся, 71 мужчина, 63 женщины и 107 детей. По данным военных, бывшие боевики также передали властям 67 единиц оружия.

Местные чиновники отмечают, что это самая большая группа сторонников ИГ, сдавшаяся в регионе за последние два года. Кроме Нангархара, террористы действуют также в соседних провинциях Кунар и Нуристан.

  • 15 ноября в Киевской области в результате совместной операции Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Грузии и Центрального разведывательного управления США задержан "один из ключевых руководителей" террористической организации Исламское государство.

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