Вмешательство РФ: комитет Сената США подготовит собственный отчет

Конгресс США (фото - Pixabay)

Члены комитета по разведке Сената США подготовят собственный отчет по возможному вмешательству России в выборы президента США в 2016 году. Об этом заявил глава комитета по разведке Сената Ричард Берр в Twitter.

"В течение следующих недель и месяцев комитет по разведке Сената завершит остальные интервью и подготовит отчет относительно попыток России вмешаться в американские выборы", - отметил Берр.

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Он призвал генпрокурора США обнародовать больше информации из доклада специального прокурора Роберта Мюллера, который расследовал обстоятельства российского вмешательства в американские выборы.

24 марта 2019 года спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что президент США Дональд Трамп не вступал в сговор с Россией во время избирательной кампании 2016 года.