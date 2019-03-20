Вместо Елбасы: Касым-Жомарт Токаев стал президентом Казахстана

Касым-Жомарт Токаев (скриншот из видеозаписи)

Сегодня, 20 марта, в полдень по местному времени 65-летний Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана и стал исполняющим обязанности президента страны вместо ушедшего вчера в отставку 79-летнего Нурсултана Назарбаева. Процедуру транслировали национальные каналы.

Он будет исполнять обязанности главы государства до новых президентских выборов, которые состоятся через год.

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Токаев окончил Московский государственный институт международных отношений и в разное время был главой МИД и премьером Казахстана, а осенью 2013-го стал спикером Сената.

В своем первом обращении к нации на посту президента Токаев заявил, что вчера "весь мир стал свидетелем исторического события - отец-основатель казахской государственности добровольно сложил полномочия главы государства", и добавил, что Казастан обязан ему "всем".

Токаев также заявил, что нужно воздвигнуть монумент и назвать центральные улицы всех городов в честь Елбасы.

У него есть страница в Тwitter.

Первый президент Казахстана Назарбаев после отставки остался председателем Совета безопасности страны и членом Конституционного совета. Также он по-прежнему лидер партии Нур Отан. Назарбаев возглавлял страну с 1990 года.

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