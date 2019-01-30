Флот США получит от Boeing патрульных Посейдонов на $2,4 млрд

Boeing Poseidon 19 P-8A (фото - boeing.com)

ВМС США подписали с корпорацией Boeing контракт стоимостью $2,4 млрд на покупку патрульных противолодочных самолетов 19 P-8A Poseidon. Об этом сообщает Defence Blog.

Американские Военно-морские силы получат 10 машин.

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Также сообщается, что в "Посейдонах" заинтересованы Великобритания и Норвегия. Обе страны также подписали контракт с Boeing на 5 и 4 самолета соответственно.

P-8 Poseidon - многоцелевой патрульный самолет, который способен выполнять задания как над прибрежной зоной, так и в открытом море. Оснащен противолодочным оружием. Кроме того, у него есть бомбовый отсек и по одному узлу подвески с гидроакустическими буями под каждым крылом. Суммарно может нести 129 буев - они используются для обнаружения подлодок. Может дозаправляться прямо в воздухе.

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