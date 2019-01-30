Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
30.01.2019, 09:52

Флот США получит от Boeing патрульных Посейдонов на $2,4 млрд

Флот США получит от Boeing патрульных Посейдонов на $2,4 млрд - Фото
Boeing Poseidon 19 P-8A (фото - boeing.com)

Американские ВМС подписали с корпорацией контракт на 10 противолодочных самолетов

Реклама
Реклама

ВМС США подписали с корпорацией Boeing контракт стоимостью $2,4 млрд на покупку патрульных противолодочных самолетов 19 P-8A Poseidon. Об этом сообщает Defence Blog.

Американские Военно-морские силы получат 10 машин.

Реклама

Также сообщается, что в "Посейдонах" заинтересованы Великобритания и Норвегия. Обе страны также подписали контракт с Boeing на 5 и 4 самолета соответственно.

P-8 Poseidon - многоцелевой патрульный самолет, который способен выполнять задания как над прибрежной зоной, так и в открытом море. Оснащен противолодочным оружием. Кроме того, у него есть бомбовый отсек и по одному узлу подвески с гидроакустическими буями под каждым крылом. Суммарно может нести 129 буев - они используются для обнаружения подлодок. Может дозаправляться прямо в воздухе. 

Читайте также: В США впервые распечатали деталь для истребителя F-22: фото

Отправить:
Распечатать:
Теги: Poseidon, самолет, впк, вмс сша
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 