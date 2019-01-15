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15.01.2019, 17:57

Во Флориде трое детей погибли в холодильнике

Во Флориде трое детей погибли в холодильнике - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По словам шерифа, мать двоих из детей оставила их на 10-15 минут, чтобы сходить в туалет

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В городе Лайв-Оук, штат Флорида, трое детей погибли, оказавшись запертыми в брошенном холодильнике во время игры. Об этом сообщает ВВС.

Дети в возрасте 1, 4 и 6 лет играли возле своего дома, когда увидели оставленный в саду холодильник. Они решили забраться в него, после чего, по словам полиции, сработал замок, и дети оказались запертыми внутри.

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Их нашли две женщины, однако попытки реанимировать детей были безуспешными.

По предварительным данным шерифа округа, они задохнулись.

В полиции также заявили, что версия о том, что детей кто-то запер намеренно, не рассматривается, однако дело все же будет направлено в прокуратуру.

Шериф сказал, что мать двоих из детей оставила их на 10-15 минут, чтобы сходить в туалет.

В конце прошлого года в Измаильском районе Одесской области у 26-летней местной жительницы отобрали троих детей и отправили их в реабилитационный центр. Полицейские рассказали, что дети "были в ужасном состоянии: грязные, в нестиранной одежде, со вшами и высыпаниями на теле".

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Теги: дети, ребенок, Флорида, несчастный случай
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