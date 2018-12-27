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27.12.2018, 18:14

В Одесской области 26-летняя мать морила голодом трех своих детей

В Одесской области 26-летняя мать морила голодом трех своих детей - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Полицейские рассказали, что дети "были в ужасном состоянии: грязные, в нестиранной одежде, со вшами и высыпаниями на теле"

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В Измаильском районе Одесской области у 26-летней местной жительницы отобрали троих детей и отправили их в реабилитационный центр. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел в селе Сафьяны Измаильского района.

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Сначала тревогу забило руководство детского сада, сообщив, что около месяца дети не посещают заведение. По их месту жительства проверяющим никто не открыл. После этого чиновники вынуждены были вызвать полицию.

В дом правоохранителей пустил сожитель женщины. В одной из комнат полицейские обнаружили трех детей возрастом 5, 4 и 1 год.

В полиции заявили, что дети "были в ужасном состоянии: грязные, в нестиранной одежде, со вшами и высыпаниями на теле. Везде царил беспорядок и антисанитария, в том числе - от испражнений двух бойцовых собак, которые также находились в доме".

Полицейские сказали, что "такого ужаса за свою практику еще не видели".

"Старший ребенок подошел ко мне и попросил о помощи, сказав, что у нее "тараканы" в голове очень чешутся. По словам детей, за день они ничего не ели. Где находится мать, сожитель объяснить не мог. На месте было принято решение поместить детей в реабилитационный центр", - рассказала одна из полицейских.

За невыполнение родительских прав правоохранители составили на женщину три протокола по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В полиции рассказали, что с женщиной была проведена профилактическая беседа. Ей объяснили, что если она не исправит ситуацию, будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав.

В конце ноября парламент Франции принял в первом чтении законопроект, запрещающий родителям бить и унижать детей, поскольку насилие и запугивание имеет катастрофические последствия для ребенка.

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Теги: полиция, дети, реабилитация, мать, родительские права
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