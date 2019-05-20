Во Франции аэропорт де Голль захватили нелегальные мигранты

Фото: EPA

Сотни иммигрантов, находящихся во Франции нелегально, захватили Международный аэропорт имени Шарля де Голля. Об этом сообщает Daily Mail.



Иммигранты препятствуют посадке пассажиров, требуют встречи с премьер-министром Эдуардом Филиппе и призывают положить конец депортациям.

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Протестующие призвали Air France прекратить любую финансовую, материально-техническую или политическое участие в депортациях.

По информации издания, один из иммигрантов восклицал: "Франция не принадлежит французам! Каждый имеет право быть здесь!".

Отмечается, что это были члены организации, которая называет себя крупнейшим союзом нелегальных иммигрантов во Франции, или "черными жилетами". Протестующие призвали премьер-министра предоставить им всем легальный статус.

Шестого мая Папа Франциск призвал европейцев "открыть сердца" к иммигрантам, "которые стучат вам в дверь".