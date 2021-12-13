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Во Франции посадили экс-главу МВД: это близкий соратник Саркози

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 14:18
Во Франции посадили экс-главу МВД: это близкий соратник Саркози - Фото
Клод Геан (фото: epa.eu)

Сегодня, 13 декабря, заключили в тюрьму экс-председателя МВД Франции Клода Геана, который был близким соратником бывшего президента Николя Саркози. Он будет отбывать наказание в тюрьме Санте на юге Франции, сообщает издание BFM TV.

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В 2017 году Геана приговорили к двум годам лишения свободы (один год условно) и обязали выплатить штраф в размере €75 000. Кроме этого, ему запретили занимать государственные должности в течение пяти лет.

Заключение связывают с делом так называемых "кабинетных премий" 2000-х. Тогда Геан являлся руководителем аппарата Саркози в министерствах внутренних дел и экономики. Ежемесячно он выписывал себе и своим соратникам из МВД премии в размере до 10 000 евро.

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Их выписывали из фонда полиции для ведения следствия и слежки за подозреваемыми лицами. Геан выбрал эту структуру, потому что прежде чем стать министром, работал генеральным директором полиции и хорошо знал ее финансирование.

Всего Геан и его помощники присвоили €210 тыс.

Марина Тищенко
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коррупция франция николя саркози Клод Геан
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