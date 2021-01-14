Во Франции булочник объявил голодовку, чтобы не допустить выдворения подмастерья

Во Франции владелец булочной уже 10 дней держит голодовку из-за решения властей депортировать из страны его подмастерья, 18-летнего иммигранта из Гвинеи Лая Фоде Траоре. Об этом сообщает rfi.

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Эта история получила огромный резонанс во Франции. Петицию булочника Стефана Равакле с требованием узаконить пребывание во Франции гвинейского юноши подписали уже более 230 000 человек. Десятки знаменитостей обратились к президенту Эмманюэлю Макрону с просьбой обратить внимание на эту ситуацию.

Лай Фоде Траоре никогда не знал своих биологических родителей, жил с приемной матерью. В 16 лет он покинул Гвинею, перебравшись во Францию. Средиземное море он пересек на надувной лодке. Уже полтора года юноша живет в Безансоне, учится на булочника и работает в качестве подмастерья у Стефана Равакле, который очень им доволен и гарантирует трудоустройство.

Уроженец Гвинеи оспаривает выдворение в суде Безансона. Ходатайство будет рассмотрено 26 января. Пока же он был вынужден прервать учебу и работу.

Тем временем 50-летний булочник во время голодовки продолжал работать как обычно. 12 января, на 10-й день голодовки, мужчину госпитализировали после того, как он потерял сознание. Стефан потерял около восьми килограммов, но намерен продолжить голодовку.

"Вы не можете оставаться равнодушным к тому факту, что французский гражданин подвергает опасности свое здоровье, защищая гуманистические принципы", – говорится в открытом письме Макрону, опубликованном во французских СМИ. Там отмечается, что, несмотря на резонанс, глава МВД не ответил на петицию Стефана Равакле.

Обращение к Макрону подписали звезды кино Омар Си и Марион Котийяр, евродепутаты, бывший министр экологии, кандидат в президенты, мэр Безансона и мэры других городов. В общей сложности – более 40 знаменитостей и политиков.

В ноябре 2020 года Макрон выступил с инициативой усилить контроль границ Шенгенской зоны после терактов в Европе.

Вадим Ребрина

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