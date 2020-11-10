Макрон хочет усилить контроль границ Шенгенской зоны после недавних терактов в Европе

По словам президента Франции, сейчас на границах недостаточно следят за миграцией, а также внутренней безопасностью

Франция выступит с предложением о реформировании Шенгенской зоны – она представит идею другим странам ЕС. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, сообщает BFMTV.

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По его словам, сейчас нет регулярного политического наблюдения за миграцией, а также внутренней безопасностью. Он отметил, что необходимо создание внутреннего совета безопасности для обеспечения противостояния террористической угрозе.

Предложение о реформе Шенгенской зоны будет вынесено правительством Франции на обсуждение Совета ЕС в декабре, сообщил Макрон.

Emmanuel Macron: "Nous devons travailler à une refonte de l'espace Schengen" pic.twitter.com/vurq6mB5ir — BFMTV (@BFMTV) November 10, 2020

Станислав Стороженко

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