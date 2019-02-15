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15.02.2019, 06:57

Во Франции инкассатор сбежал с 3 млн евро

Во Франции инкассатор сбежал с 3 млн евро - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Подозреваемого задержала полиция

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Во Франции инкассатор сбежал с 3 млн евро. Об этом сообщает Би-би-си.

Команда из трех инкассаторов должна была доставить деньги в одно из отделений Western Union в северном пригороде Парижа.

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"Двое инкассаторов во Франции были в шоке, когда обнаружили, что фургон с деньгами исчез вместе с третьим членом их команды", - отмечается в сообщении.

Автомобиль был вскоре обнаружен поблизости, но там не было ни водителя, ни находившихся в машине 3,4 млн евро.

Подозреваемого в похищении денег 28-летнего Эдриана Дербеса к вечеру нашла полиция. При нем была часть пропавших из инкассаторской машины денег. 1,5 млн евро до сих пор не найдены.

По данным телекомпании BFMTV, подозреваемый попытался выпрыгнуть из окна с несколькими сумками, набитыми деньгами. По этому делу задержали еще три человека.

4 января 2019 года итальянская полиция разыскивала грабителей, которые похитили €2,3 млн, заблокировав грузовиками инкассаторскую машину на шоссе и вскрыв ее при помощи двух экскаваторов.

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Теги: полиция, франция, инкассатор, 3 млн евро
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