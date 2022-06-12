Во Франции начался первый тур выборов в нижнюю палату парламента

Во Франции сегодня, 12 июня, проходит голосование в первом туре выборов в Национальное собрание – нижнюю палату парламента. Об этом сообщает Le Figaro.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Выборы нижней палаты законодательного собрания проводятся во Франции по мажоритарной системе: территория страны разделена на 577 избирательных округов по числу депутатских мандатов. Французам предстоит выбирать из 6300 кандидатов. Для победы в первом туре им необходимо набрать 50% голосов. Во второй пройдут те, кто наберет не менее 12,5% голосов в первом.

За места борются:

- Коалиция Ensemble! (Вместе!), сформированная вокруг президентской партии, которую перед выборами переименовали в Renaissance (Ренессанс).

- Коалиция левых партий Nupes во главе с партией Жан-Люка Меланшона La France insoumise (Непокоренная Франция).

- Коалиция правых, образованная при участии партии Республиканцы.

- Партия Марин Ле Пен Национальное объединение.

Второй тур запланирован на 19 июня.

По данным социологического опроса, проведенного для газеты Le Monde, в первом туре голосования блок Эммануэля Макрона Ensemble поддерживают 28% опрошенных, у левого блока Nupes – 27,5%.

Читайте также: Кулеба: Европа меняется из-за войны в Украине, Франция и Германия теряют свои позиции

Мария Макуха

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.