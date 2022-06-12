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Во Франции начался первый тур выборов в нижнюю палату парламента

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 12:34
Во Франции начался первый тур выборов в нижнюю палату парламента - Фото
Парламент Франции (Фото — assemblee-nationale.fr)

Во Франции сегодня, 12 июня, проходит голосование в первом туре выборов в Национальное собрание – нижнюю палату парламента. Об этом сообщает Le Figaro.

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Выборы нижней палаты законодательного собрания проводятся во Франции по мажоритарной системе: территория страны разделена на 577 избирательных округов по числу депутатских мандатов. Французам предстоит выбирать из 6300 кандидатов. Для победы в первом туре им необходимо набрать 50% голосов. Во второй пройдут те, кто наберет не менее 12,5% голосов в первом.

За места борются:

- Коалиция Ensemble! (Вместе!), сформированная вокруг президентской партии, которую перед выборами переименовали в Renaissance (Ренессанс).

- Коалиция левых партий Nupes во главе с партией Жан-Люка Меланшона La France insoumise (Непокоренная Франция).

- Коалиция правых, образованная при участии партии Республиканцы.

- Партия Марин Ле Пен Национальное объединение.

Второй тур запланирован на 19 июня.

  • По данным социологического опроса, проведенного для газеты Le Monde, в первом туре голосования блок Эммануэля Макрона Ensemble поддерживают 28% опрошенных, у левого блока Nupes – 27,5%.

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Мария Макуха
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Эммануэль Макрон франция парламентские выборы марин ле пен
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