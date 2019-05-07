Во Франции неизвестный захватил заложников

Фото: DDM

Во Франции в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы неизвестный захватил в заложники четырех человек. Об этом сообщает La Dépêche du Midi.

Отмечается, что инцидент произошел в табачном магазинчике, совмещенном с баром, где также расположен филиал туристического агентства. Требования злоумышленника пока неизвестны, сообщается, что он попросил переговорщика. В полиции полагают, что все четверо заложников - женщины, которые работают в заведении.

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Район происшествия оцеплен спецназом.В прокуратуре говорят, что злоумышленник угрожает открыть стрельбу по полицейским, он уже сделал два предупредительных выстрела.

Полиция Франции в Твиттере подтвердила, что проводит спецоперацию в окрестностях Бланьяка, где, в частности, расположен и аэропорт Тулузы.

Жителей просят не заходить в район проведения операции и соблюдать периметр безопасности.

По данным местных СМИ, которые ссылаются на источники в полиции, речь о террористической атаке пока не идет. Скорее всего, имело место ограбление, которое пошло не по плану злоумышленника.

10 апреля в аэропорту столицы Албании Тираны злоумышленники ограбили самолет, перевозивший наличные в банк Вены. Грабители украли 10 миллионов евро.