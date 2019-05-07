Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.05.2019, 19:45

Во Франции неизвестный захватил заложников

Во Франции неизвестный захватил заложников - Фото
Фото: DDM

Скорее всего, речь идет о неудачной попытке ограбления, считают в полиции

Реклама
Реклама

Во Франции в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы неизвестный захватил в заложники четырех человек. Об этом сообщает La Dépêche du Midi. 

Отмечается, что инцидент произошел в табачном магазинчике, совмещенном с баром, где также расположен филиал туристического агентства. Требования злоумышленника пока неизвестны, сообщается, что он попросил переговорщика. В полиции полагают, что все четверо заложников - женщины, которые работают в заведении.

Реклама

Район происшествия оцеплен спецназом.В прокуратуре говорят, что злоумышленник угрожает открыть стрельбу по полицейским, он уже сделал два предупредительных выстрела.

Полиция Франции в Твиттере подтвердила, что проводит спецоперацию в окрестностях Бланьяка, где, в частности, расположен и аэропорт Тулузы.

Жителей просят не заходить в район проведения операции и соблюдать периметр безопасности.

По данным местных СМИ, которые ссылаются на источники в полиции, речь о террористической атаке пока не идет. Скорее всего, имело место ограбление, которое пошло не по плану злоумышленника.

10 апреля в аэропорту столицы Албании Тираны злоумышленники ограбили самолет, перевозивший наличные в банк Вены. Грабители украли 10 миллионов евро.

Отправить:
Распечатать:
Теги: франция, заложники
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 