Во Франции освободили всех заложниц

Фото: DDM

Все заложники, захваченные в плен в табачном магазине в коммуне Бланьяк под Тулузой, освобождены. Об этом сообщает France Info.

"Три оставшихся заложника освобождены", - пишет издание.

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Ранее сообщалось, что полиция освободила одну из заложниц - дочь хозяина лавки. В плену злоумышленника оставалось еще три женщины.

По информации СМИ, подозреваемому в захвате заложников 17 лет.

Сегодня вооруженный мужчина захватил в заложники нескольких человек в табачном магазине под Тулузой. В полиции полагают, что причиной действия злоумышленника стало пошедшее не по его плану ограбление. Версия террористического акта не рассматривалась. Район происшествия оцеплен спецназом.В прокуратуре сообщали, что злоумышленник угрожал открыть стрельбу по полицейскими даже сделал два предупредительных выстрела.