Во Франции планируют ввести уголовное наказание за "справки о девственности"

Законопроект предусматривает наказание также для тех, кто требует подобные справки от своих родственниц или будущих жен

Французское правительство планирует ввести наказание в виде тюремного заключения и штрафов для врачей, которые предоставляют так называемые свидетельства о девственности для заключения традиционных религиозных браков. Об этом сообщает BBC.

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Согласно данным МВД Франции, законопроект, который проходит обсуждение, предлагает год тюремного заключения и штраф в размере €15 000 евро для любого медработника, который выдаст "свидетельство о девственности". Также законопроект предусматривает наказание для тех, кто требует подобные справки от своих родственниц или будущих жен.

Около 30% французских врачей говорят, что у них просили такие справки, но большинство из них отказали в их выдаче.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что практика осмотра девственной плевы визуально или пальцами не может доказать, имела ли женщина или девочка вагинальный половой акт или нет. По заявлению ВОЗ, это также нарушает права человека.

Одна из врачей-гинекологов обратила внимание на то, что некоторые из женщин просят подобные справки из-за того, что, по их словам, им угрожают родственники, сомневающиеся в их девственности.

В заявлении ООН от октября 2018 года содержится призыв к правительствам запретить такие тесты, а также провести просветительские кампании о мифах, связанных с девственностью.

BBC напоминает, что мусульманские женщины могут столкнуться с отторжением со стороны своих семей, а некоторых могут даже убить за то, что они занимались сексом до брака.

В своем выступлении в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против радикализации в некоторых французских мусульманских общинах, заявив, что меньшинство из шести миллионов мусульман Франции рискует сформировать "контробщество".

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Вадим Ребрина

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