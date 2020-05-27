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"Убийство чести" в Иране. Отец обезглавил дочь за побег из дома

"Убийство чести" в Иране. Отец обезглавил дочь за побег из дома - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
27.05.2020, 23:46

Исламский уголовный кодекс Ирана смягчает наказание для отцов и других членов семьи, осужденных за "убийство в защиту чести"

В Иране полиция задержала мужчину, обвиняемого в убийстве своей 14-летней дочери. Об этом сообщает ВВС.

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Ромина Ашрафи сбежала из дома в провинции Гилан со своим 35-летним бойфрендом после того, как ее отец высказался против их брака, пишут местные СМИ. Пару нашла полиция, и Ромину отправили домой, несмотря на то, что она опасалась за свою жизнь.

Агентство со ссылкой на местное издание Gilkhabar.ir сообщает, что в прошлый четверг на девушку в ее спальне напал отец. По информации газеты, мужчина обезглавил свою дочь при помощи серпа, в чем он якобы сам признался.

Убийство Ромины Ашрафи попало на первые полосы иранских изданий. Хэштег на фарси #Romina_Ashrafi был использован более 50 000 раз в Twitter, причем большинство пользователей осуждали убийства и патриархальный характер иранского общества в целом.

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ВВС пишет, что исламский уголовный кодекс Ирана смягчает наказание для отцов и других членов семьи, осужденных за убийство или нанесение физического вреда детям в случае домашнего насилия или "убийств в защиту чести".

Если жителя Ирана признают виновным в убийстве его дочери, наказание для него составит от 3 до 10 лет лишения свободы, а не смертный приговор или выплата так называемых "кровавых денег", как обычно в Иране в случае убийства.

На сегодняшний день нет статистических данных о распространенности "убийств чести" в Иране, но правозащитники сообщали о таких случаях в прошлом году среди сельского и племенного населения.

Справка. Под "убийством чести" подразумевается убийство члена семьи, совершенное родственниками в качестве мести за навлеченное на семью "бесчестие", чаще всего это супружеская измена, добрачный секс, изнасилование, гомосексуальные отношения, вероотступничество. 
Вадим Ребрина
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Иран ислам убийство чести
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