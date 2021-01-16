Во Франции подожгли "5G вышку". 1,5 млн человек остались без ТВ и радио

Во Франции у города Лимож неизвестные противники технологии 5G подожгли вышку связи, в результате чего 1,5 млн человек остались без радио- и телевещания. Об этом сообщает Le Figaro.

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Как сообщается, поджог случился в понедельник, 11 января. Пожар на 230-метровой вышке тушили более 20 спасателей.

В результате инцидента 1,5 млн человек остались без радио- и телевещания, пишет издание. Также была нарушена мобильного оператора Orange, чья антенна пострадала при пожаре. По данным France 3, к вечеру пятницы ТВ-вещания не было у тысяч пользователей.

После инцидента в местную газету Le Populiare du Centre пришло сообщение, подписанное неизвестным до этого "комитетом по отмене 5G и его мира (CLA5GSM)". В нем критиковалась технология 5G и говорилось, что операция по поджогу вышки была осуществлена "за шум ветра и пение птиц".

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В то же время в прокуратуре Лиможа заявили, что сожженная вышка не передавала 5G-частоты, отмечают в издании. Там также сказали, что расследуется производство по нанесению материального ущерба опасным способом.

Тем временем управляющий инфраструктурой телекоммуникационной компании TDF сказал France 3, что необходимо отремонтировать колоссальный участок, а "нормальная жизнь вернется" не раньше середины следующей недели.

С весны 2020-го во Франции подожгли несколько десятков ретрансляционных антенн. Эти инциденты связывают с конспиративными движениями против 5G, возникшими в связи с эпидемией коронавируса.

В сентябре двое мужчин были приговорены к трем и четырем годам лишения свободы за поджог антенны в департаменте Юра.

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Марк Сировой

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