UA

Во Франции вследствие падения с американских горок погибла женщина

11.07.2020, 23:21
Во Франции вследствие падения с американских горок погибла женщина - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Семье погибшей принесли извинения, но парк для посещений не закрыли

Во французском парке развлечений Сен-Поль, который находится в одноименной провинции, во время катания на американских горках упала и разбилась насмерть одна из посетительниц парка, передает CNN.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

32-летняя француженка выпала во время катания на аттракционе под названием Формула-1, который работает по принципу американских горок и имитирует гонки Формулы-1. На место происшествия была немедленно вызвана скорая помощь, но реанимировать пострадавшую не удалось. Семье погибшей принесли извинения и обещали поддержать материально.

По словам директора парка Жиль Кэмпион, аналогичный инцидент на этих же горках у них уже случался в 2009 году, тогда пострадавшей оказалась 35-летняя женщина.

Несмотря на гибель посетительницы, парк продолжает работать в обычном режиме. Сам аттракцион пока для посещения закрыт. Кэмпион рассказал, что Формула-1 считается в их парке семейным развлечением.

  • В сентябре прошлого года в Одессе оборвалась кабина аттракциона: фото, видео.

Читайте также: Япония открывает парки аттракционов - пустят тех, кто согласится не кричать

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
франция парк развлечений аттракцион американские горки

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II

Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II
 