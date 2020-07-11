Во Франции вследствие падения с американских горок погибла женщина
Семье погибшей принесли извинения, но парк для посещений не закрыли
Во французском парке развлечений Сен-Поль, который находится в одноименной провинции, во время катания на американских горках упала и разбилась насмерть одна из посетительниц парка, передает CNN.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
32-летняя француженка выпала во время катания на аттракционе под названием Формула-1, который работает по принципу американских горок и имитирует гонки Формулы-1. На место происшествия была немедленно вызвана скорая помощь, но реанимировать пострадавшую не удалось. Семье погибшей принесли извинения и обещали поддержать материально.
По словам директора парка Жиль Кэмпион, аналогичный инцидент на этих же горках у них уже случался в 2009 году, тогда пострадавшей оказалась 35-летняя женщина.
Несмотря на гибель посетительницы, парк продолжает работать в обычном режиме. Сам аттракцион пока для посещения закрыт. Кэмпион рассказал, что Формула-1 считается в их парке семейным развлечением.
- В сентябре прошлого года в Одессе оборвалась кабина аттракциона: фото, видео.
Читайте также: Япония открывает парки аттракционов - пустят тех, кто согласится не кричать
Комментарии