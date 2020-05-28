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Во Франции разрешили открыть бары и рестораны, в Париже — пока только парки

Во Франции разрешили открыть бары и рестораны, в Париже — пока только парки - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
28.05.2020, 21:09

В Париже заведениям общественного питания разрешили обслуживать клиентов только на открытых террасах

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил об открытии баров и ресторанов почти во всех регионах. В то же время Париж будет нуждаться в более тщательном контроле, несмотря на то, что он больше не является эпицентром заболевания COVID-19. Об этом сообщает BBC.

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Также разрешаются путешествия на расстояние более 100 км от дома. Однако собираться в компании численностью более десяти человек по-прежнему нельзя.

В регионах Иль-де-Франс (к нему относится Париж), Майотта и Гвиана ослабления карантина действовать не будут, сообщает CNN. Там рестораны и кафе могут обслуживать клиентов только на внешних террасах. Тем не менее, городские парки в этих областях будут открыты.

Музеи в Париже и остальной части страны начнут работать со 2 июня.

Филипп заявил, что французское правительство поддерживает открытие внутренних европейских границ с 15 июня.

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На сегодняшний день во Франции зарегистрировано 182 913 заболевших коронавирусом. 28 596 человек умерли. 

В Париже дезинфекцию рук сделали бесплатной для всех местных жителей. Для этого власти города совместно с компанией JCDecaux разместили на улицах столицы бесплатные дезинфекторы.

Вадим Ребрина
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