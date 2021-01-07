Во Франции воры украли вино на 350 000 евро. Они бросались им в полицию во время погони

Во Франции воры, укравшие дорогие бургундские вина на общую сумму в 350 000 евро, бросались добычей в полицейских во время погони по автомагистрали. Об этом сообщает The Guardian.

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Преступники напали на роскошный отель, находящийся в 30 км от Бона и двух часах езды от Парижа, во вторник утром. Они взломали дверь винного погреба и вынесли оттуда сотни бутылок вина. Владелец отеля начал погоню за преступниками, параллельно вызывая полицию.

Затем к погоне присоединились правоохранители. Когда они приблизились к фургону, преступники начали бросать в них бутылки с вином. В результате инцидента никто не пострадал, также ни одна бутылка не попала в лобовое стекло полицейских.

Сейчас полиция разыскивает трех подозреваемых в грабеже мужчин.

13 декабря 2020 года в США двое полицейских в костюмах Санта-Клауса и эльфа задержали автоугонщиков.

Владислав Сердюк

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