"Вмешательство Санты". В США полицейские в рождественских костюмах задержали автоугонщиков
13.12.2020, 11:45
Американские полицейские в рождественских костюмах задерживают автоугонщиков (Фото - пресс-служба местной полиции - Facebook)
В американском городе Риверсайд, штат Калифорния, двое полицейских в костюмах Санта-Клауса и эльфа задержали автоугонщиков. Об этом сообщает местное управление полиции.
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Полицейские дежурили около местного торгового центра, задерживая мелких воров. Операция называлась "вмешательство Санты". Сначала они задержали женщину, которая вышла из магазина, не заплатив за товар. Позже они задержали мужчину, который украл конструкторы Lego на общую сумму в $1000.
Затем им удалось задержать трех мужчин, которые собирались украсть со стоянки ТЦ авто Honda CR-V. Двое подозреваемых были задержаны "Санта-Клаусом и эльфом", третий – сбежал. Его личность уже установили и он будет арестован.
- 6 декабря сообщалось, что в США полицейские, пожарные и рыбаки два часа ловили сбежавшего от хозяина кенгуру.
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