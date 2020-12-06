В США полицейские, пожарные и рыбаки два часа ловили сбежавшего от хозяина кенгуру: видео
В американском городе Перу, штат Иллинойс, полицейские вместе с пожарными и местными жителями на протяжении двух часов ловили сбежавшего от хозяина валлару. Об этом сообщает AP.
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Валлару родом из Австралии, он относится к семейству кенгуровых: крупнее валлаби и меньше кенгуру.
Уолли сбежал от своего хозяина в округе Ла-Салль. Опасаясь, что животное может сбить автомобиль, начальник полиции города Даг Бернабеи перекрыл близлежащие дороги.
ON THE GO: Wally the wallaroo led police in Illinois on a two-hour chase that ended with the marsupial being rescued from a frigid river.— ABC News (@ABC) December 3, 2020
Authorities say it appears Wally is lawfully owned and possessed by state permit. https://t.co/U8ofwL43Zx pic.twitter.com/pkVFepumiS
В конце концов Уолли упал в реку Иллинойс. Полицейский рассказал, что ему пришлось удерживать хозяина валлару, чтобы тот не бросился за своим любимцем. "Это было бы трагично", – сказал Бернабеи.
Полицейский попросил рыболовов, которые находились рядом, вытащить животное при помощи сети.
"Ему было так холодно, что мы не могли измерить его температуру термометром. Но мы его согрели и высушили", – сказала ветеринар Эллисон Спайер.
Полицейский Бернабеи отметил, что это, вероятно, был "лучший день в году". "Было здорово вытащить его из реки, отвезти в теплое место и вылечить", – сказал он.
Here is an exclusive video of Wally the Wallaroo being treated at Bridgeview Animal Hospital in Peru. pic.twitter.com/frFJDsHvFo— Scott Anderson (@NT_Photo2) December 4, 2020
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