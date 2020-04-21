Карантин а Австралии: на пустых улицах Аделаиды засняли кенгуру - видео

Видео с камер наблюдения, на котором кенгуру скачет по пустым улицам Аделаиды, опубликовала 19 апреля в Facebook полиция Южной Австралии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сотрудники службы безопасности выследили подозреваемого в серой шубе, прыгающего сегодня утром в центре Аделаиды", - пошутили полицейские.

Аделаида - пятый по величине город страны с населением боле 1,2 млн человек.

В Австралии действуют жесткие правила карантина: закрыты границы, не работают рестораны и бары, публичные собрания больше двух человек запрещены под угрозой штрафа и даже тюремного заключения.

17 апреля стало известно, что ряд карантинных мер в Австралии могут продлить еще на год.

В Австралии - 6625 выявленных случаев COVID-19, 71 человек умер, 4158 выздоровели.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE