Карантин а Австралии: на пустых улицах Аделаиды засняли кенгуру - видео

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Австралийская полиция выложила видео с камер наблюдения в Аделаиде, на котором кенгуру скачет по пустым улицам города

Видео с камер наблюдения, на котором кенгуру скачет по пустым улицам Аделаиды, опубликовала 19 апреля в Facebook полиция Южной Австралии.

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"Сотрудники службы безопасности выследили подозреваемого в серой шубе, прыгающего сегодня утром в центре Аделаиды", - пошутили полицейские.

Аделаида - пятый по величине город страны с населением боле 1,2 млн человек.

В Австралии действуют жесткие правила карантина: закрыты границы, не работают рестораны и бары, публичные собрания больше двух человек запрещены под угрозой штрафа и даже тюремного заключения.

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Теги: Австралия, кенгуру, карантин, коронавирус, COVID-19
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