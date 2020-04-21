Карантин а Австралии: на пустых улицах Аделаиды засняли кенгуру - видео

Видео с камер наблюдения, на котором кенгуру скачет по пустым улицам Аделаиды, опубликовала 19 апреля в Facebook полиция Южной Австралии.
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"Сотрудники службы безопасности выследили подозреваемого в серой шубе, прыгающего сегодня утром в центре Аделаиды", - пошутили полицейские.
Аделаида - пятый по величине город страны с населением боле 1,2 млн человек.
В Австралии действуют жесткие правила карантина: закрыты границы, не работают рестораны и бары, публичные собрания больше двух человек запрещены под угрозой штрафа и даже тюремного заключения.
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