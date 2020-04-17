В Австралии ограничения из-за коронавируса могут продлить еще на год

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Некоторые карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут быть продлены еще на год. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает Reuters.

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Австралии удалось избежать большого числа умерших от коронавируса благодаря закрытию границ и введению строгих мер социального дистанцирования в течение последнего месяца.

Рестораны, бары и другие "второстепенные" заведения закрыты, а публичные собрания более чем двух человек запрещены под угрозой штрафа и даже тюремного заключения.

Премьер Австралии говорит, что некоторые меры могут сохраняться в течение нескольких месяцев, а то и года, поскольку нет никакой гарантии, что за это время будет разработана вакцина. Например, речь идет о правиле сохранения 1,5 метров дистанции между людьми. По его мнению, следует привыкнуть к социальному дистанцированию.

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