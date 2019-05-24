Во французском Лионе на улице прогремел взрыв: есть пострадавшие

Фото: twitter.com/prefetrhone

В центре французского Лиона на улице прогремел взрыв. Ранения получили, как минимум, 10 человек, включая ребенка. Об этом пишет BFMTV.

Инцидент произошел на углу улицы Виктора Гюго, перед пекарней.

Несколько источников сообщили о бомбе, которая была отправлена в посылке.

По данным префектуры, в результате взрыва пострадали 10 человек, включая ребенка.

На месте работают пожарные и саперы гражданской безопасности.

17 мая, около 16:30 в Старобельске Луганской области в помещении филиала Приватбанка человек подорвал гранату. Он погиб. Шесть человек получили ранения.