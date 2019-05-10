Военные Франции спасли туристов-заложников в Буркина-Фасо

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Французские вооруженные силы освободили четырех заложников в западноафриканской стране Буркина-Фасо во время спецоперации, в ходе которой погибли двое военных Франции. Об этом сообщает Радио Свобода.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ходе военной операции удалось вызволить двух французских туристов, а также американца и южнокорейца в северной части страны.

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1 мая туристы не смогли вернуться из поездки в заповедник Пенджари. Их гида позже обнаружили мертвым.

Макрон выразил соболезнования семьям двум военных, погибшим в ходе операции, и пообещал поддержку Буркина-Фасо и ее юго-западному соседу - республике Бенин - в борьбе с терроризмом в регионе.

Кто именно удерживал туристов, не сообщается. В то же время в регионе в последнее время увеличилась активность исламских боевиков.

15 апреля сообщалось, что Международный комитет Красного креста (МККК) спустя 5 с лишним лет заявил о похищении своей сотрудницы боевиками Исламского государства в Сирии.