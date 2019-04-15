Красный крест 5 лет молчал о похищении ИГ сотрудницы в Сирии

Фото: EPA

Международный комитет Красного креста (МККК) спустя 5 с лишним лет заявил о похищении своей сотрудницы боевиками Исламского государства в Сирии. Об этом сообщил представитель МККК Доминик Стилхарт, передает Deutsche Welle.

"Новозеландская медсестра Луиза Акави была похищена еще 13 октября 2013 года вместе с двумя сирийскими шоферами и на протяжении многих лет находится в плену у боевиков террористической группировки ИГ. Сегодня мы публично просим предоставить нам информацию о трех наших сотрудниках", - сообщил он.

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Отмечается, что информацию держали в тайне, чтобы не навредить 62-летней сотруднице.

"За последние пять лет правительство Новой Зеландии и МККК действовали, исходя из того, что Акави все еще жива. Мы по-прежнему надеемся на это", - подчеркнул глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс.

Он добавил, что поискам Акави занимается новозеландский спецназ, который неоднократно перебрасывали из Ирака в Сирию.

Женщину похитили в октябре 2013 года с шестью другими людьми. Они ехали с колонной гуманитарной помощи в провинцию Идлиб. Четверых освободили на следующий день. Акави и два сирийских шофера остались в плену.

Красный крест решил рассказать о случившемся, так как в марте этого года ИГ были выбиты из последнего укрепления в Сирии.

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