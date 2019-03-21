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21.03.2019, 16:15

Геращенко заявила, что Красный крест забыл о заложниках

Геращенко заявила, что Красный крест забыл о заложниках - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый вице-спикер Верховной Рады раскритиковала работу Красного креста во временно оккупированном Донбассе

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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что международный комитет Красного креста не проявляет достаточной активности в вопросе доступа к украинским заложникам.

"Кто забыл о наших заложниках и политзаключенных, так это некоторые международные миссии. Я считаю, что наши общественные организации должны объединиться в своем сигнале к Международному комитету Красного креста", - подчеркнула Геращенко

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Она отметила, что Красный крест ни разу не имел доступа к заложникам в ОРДЛО и возможность с ними поговорить "один на один".

"Это миссия Международного комитета Красного креста, мы уважаем их нейтральность и беспристрастность, аполитичность, но молчаливой политикой нельзя оправдывать зло", - уточнила Геращенко

Геращенко подчеркнула, что представители Красного креста должны "добиваться от РФ доступа в тюрьмы на оккупированной территории, возможности общения и передачи писем".

По ее словам, вопрос обмена 25 осужденных в Украине россиян на украинских узников Кремля будет рассматриваться первым 27 марта в ходе встречи в Минске. "Мы еще раз настаиваем на формуле 25 на 25", - подчеркнула Геращенко.

19 марта 2019 года Геращенко заявила, что санкции ЕС против страны-арессора России за захват украинских моряков недостаточны.

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Теги: ордло, Ирина Геращенко, заложники, красный крест
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