Геращенко: Санкции ЕС против РФ за захват моряков слишком мягкие

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Санкции ЕС против страны-арессора России за захват украинских моряков недостаточны. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, открывая в парламенте экспозицию "Возвращение домой" в поддержку пленных украинских моряков, передает корреспондент LIGA.net.

"Скажу откровенно, мы не считаем адекватными санкции ЕС. Они слишком мягкие. Это пакет санкций против восьми "шестерок". Мы считаем, что должны отвечать те, кто за этим стоит, Путин и его команда", - сказала она.

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По словам Геращенко, санкции, введенные США более адекватны. Она также подчеркнула, что Украина приветствует санкции, введенные Канадой.

"Они уже добрались до ближайшего окружения Путина, ввели персональные санкции, визовые, экономические", - пояснила она.

Геращенко подчеркнула, что украинская власть продолжит работу над тем, чтобы усилить мировое давление на Россию с требованием освободить всех военнопленных, политзаключенных и заложников.

15 марта 2019 года США объявили о расширении санкций против России. Евросоюз ввел санкции против восьми граждан России, причастных к захвату и аресту украинских моряков в Черном море. Канада также ввела санкции.