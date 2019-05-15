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15.05.2019, 09:08

Военные и оппозиция в Судане смогли договориться: подробности

Военные и оппозиция в Судане смогли договориться: подробности - Фото
Судан (фото - EPA)

Переходный период после свержения президента Омара аль-Башира продлится три года

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Военные власти и гражданская оппозиция в Судане смогли достичь договоренности о переходном периоде после свержения авторитарного президента Омара аль-Башира и формировании временного правительственного совета. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Обе стороны согласились на трехлетний срок переходного периода", - отметил представитель военного совета  утром в среду, 15 мая.

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В течение 24 часов будет решен вопрос о формировании нового правительственного совета, куда войдут как представители военных, так и гражданской оппозиции.

Соглашение было заключено через месяц после того, как военные поместили многолетнего президента Омара аль-Башира сначала под домашний арест, а затем в тюрьму для особо опасных преступников. Этому предшествовали массовые протесты, длившиеся с декабря 2018 года, и не прекратившиеся после путча.

"Гражданская оппозиция Судана представляет собой широкую коалицию различных группировок и партий, одна из наиболее крупных и хорошо организованных - это Суданская ассоциация профессионалов (САП), инициировавшая массовые выступления против аль-Башира", - уточняется в сообщении.

До разделения Судан являлся крупнейшей африканской страной, сейчас это третье по территории государство.

11 апреля,2019 года прошла встреча командования армии страны, на которой военные решили отстранить аль-Башира и его окружение.

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Теги: военные, оппозиция, Судан, омар аль-башир
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