Военные и оппозиция в Судане смогли договориться: подробности

Судан (фото - EPA)

Военные власти и гражданская оппозиция в Судане смогли достичь договоренности о переходном периоде после свержения авторитарного президента Омара аль-Башира и формировании временного правительственного совета. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Обе стороны согласились на трехлетний срок переходного периода", - отметил представитель военного совета утром в среду, 15 мая.

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В течение 24 часов будет решен вопрос о формировании нового правительственного совета, куда войдут как представители военных, так и гражданской оппозиции.

Соглашение было заключено через месяц после того, как военные поместили многолетнего президента Омара аль-Башира сначала под домашний арест, а затем в тюрьму для особо опасных преступников. Этому предшествовали массовые протесты, длившиеся с декабря 2018 года, и не прекратившиеся после путча.

"Гражданская оппозиция Судана представляет собой широкую коалицию различных группировок и партий, одна из наиболее крупных и хорошо организованных - это Суданская ассоциация профессионалов (САП), инициировавшая массовые выступления против аль-Башира", - уточняется в сообщении.

До разделения Судан являлся крупнейшей африканской страной, сейчас это третье по территории государство.

11 апреля,2019 года прошла встреча командования армии страны, на которой военные решили отстранить аль-Башира и его окружение.