Военный переворот в Судане: власть опять сменилась

Авад Ибн Ауф (фото - EPA)

Глава военного совета Судана, бывший вице-президент и министр обороны, Авад Ибн Ауф ушел в отставку на следующий день после того, как совершил государственный переворот, свергнувший президента Омара аль-Башира на фоне непрекращающихся с декабря протестов. Об этом сообщает BBC.

Министр обороны Авад ибн Ауф объявил о своем решении по государственному телевидению. Он назвал своим преемником генерал-лейтенанта Абд аль-Фаттах аль-Бурхана.

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Отмечается, что это произошло после того, как протестующие отказались покинуть улицы, считатя, что лидеры переворота были слишком близки с аль-Баширом.

Армия заявила, что останется у власти в течение двух лет, после чего пройдут выборы. Также было сказано, что конституция страны отменяется, закрываются границы и воздушное сообщение.

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11 апреля комадование армии Судана отстранило и арестовало пророссийского президента Омара аль-Башира, который правил 30 лет, и установило правление переходного военного совета.