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Вооруженный австралиец захватил приют в поисках кошки, которая "возвращала его из бездны"

14.01.2021, 21:58
Вооруженный австралиец захватил приют в поисках кошки, которая
Иллюстрационное фото - LIGA.net

В австралийском Мельбурне вооруженный мужчина захватил приют для животных, требуя немедленно вернуть ему убежавшую кошку, которая несколько раз "возвращала его с края пропасти". Его будут судить. Об этом сообщает BBC.

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По версии правоохранителей, 44-летний Тони Уитман в камуфляже и со штурмовой винтовкой вломился в приют и направил оружие на работницу заведения. Полиция говорит, что пострадавшая и ее коллеги получили травмы в результате инцидента.

Мужчине предъявлены обвинения в похищении людей, незаконном лишении свободы, вооруженном ограблении и преступлениях с применением огнестрельного оружия.

Полиция сообщает, что Уитман позвонил в приют для пропавших животных в понедельник, но ему сказали, что придется подождать до следующего утра, чтобы забрать потерянную кошку. В тот же день он ворвался в приют в полном камуфляже и связал женщину, требуя сообщить, где держат кошек. Уитман сказал женщине: "Если вы сделаете то, что я говорю, и послушаете меня, я не буду стрелять в вас".

В полиции говорят, что он сказал женщине сосчитать до 100, прежде чем звонить в полицию. Затем, как сообщается, он покинул приют и закопал свою одежду и оружие недалеко от своего дома.

По сообщениям местных СМИ, во время нападения ни одно животное не было похищено и не пострадало.

На следующий день Уитман вернулся в приют, чтобы забрать кошку, но его арестовали полицейские. Он сказал полиции, что кошка несколько раз "возвращала меня с края пропасти".

Как стало известно позже, Уитман служил в армии, но был демобилизован за "неспособность нести эффективную службу".

Адвокат австралийца заявил, что он страдает посттравматическим стрессовым расстройством.

Уитману было отказано в освобождении под залог, он должен предстать перед судом в апреле.

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Вадим Ребрина
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