UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Вопрос не в том, будут ли блекауты в ЕС, а когда". Австрия готовится к отключениям света

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 14:07
Клаудия Таннер (скриншот)

Вероятность отключения электроэнергии в некоторых частях Евросоюза в ближайшем будущем "очень высока", и "вопрос не в том, будут ли блекауты, а когда они будут". Так считает министр обороны Австрии Клаудия Таннер, о чем сказала Welt.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ей напомнили, что еще в январе 2020 года эксперты по безопасности австрийской армии считали риск крупномасштабного отключения электроэнергии высоким, и спросили, как с этим ситуация сейчас.

"Риск масштабного отключения электроэнергии снова значительно увеличился в результате войны в Украине: для Путина хакерские атаки на западные энергосистемы являются средством гибридной войны", – ответила она.

Таннер предостерегла от того, чтобы относиться к таким рискам как к теории: "Мы должны подготовиться к отключениям электроэнергии в Австрии и Европе".

Читайте также: "Если у меня нет света, то пусть и у соседей не будет": откуда такие эмоции и как их унять

Армия Австрии регулярно практикует аварийные операции по отключению электроэнергии, отметила она, и к 2025 году будет профинансировано расширение 100 "автономных казарм" на сумму 180 млн евро, которые смогут обеспечивать себя электроэнергией в течение как минимум двух недель.

"Кроме того, 12 казарм расширяются как "островки безопасности", чтобы в случае кризиса они могли стать контактными пунктами для гражданских помощников и сотрудников правоохранительных органов", – добавила глава МО Австрии.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война австрия блекаут Клаудия Таннер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 