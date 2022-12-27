"Вопрос не в том, будут ли блекауты в ЕС, а когда". Австрия готовится к отключениям света

Вероятность отключения электроэнергии в некоторых частях Евросоюза в ближайшем будущем "очень высока", и "вопрос не в том, будут ли блекауты, а когда они будут". Так считает министр обороны Австрии Клаудия Таннер, о чем сказала Welt.

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Ей напомнили, что еще в январе 2020 года эксперты по безопасности австрийской армии считали риск крупномасштабного отключения электроэнергии высоким, и спросили, как с этим ситуация сейчас.

"Риск масштабного отключения электроэнергии снова значительно увеличился в результате войны в Украине: для Путина хакерские атаки на западные энергосистемы являются средством гибридной войны", – ответила она.

Таннер предостерегла от того, чтобы относиться к таким рискам как к теории: "Мы должны подготовиться к отключениям электроэнергии в Австрии и Европе".

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Армия Австрии регулярно практикует аварийные операции по отключению электроэнергии, отметила она, и к 2025 году будет профинансировано расширение 100 "автономных казарм" на сумму 180 млн евро, которые смогут обеспечивать себя электроэнергией в течение как минимум двух недель.

"Кроме того, 12 казарм расширяются как "островки безопасности", чтобы в случае кризиса они могли стать контактными пунктами для гражданских помощников и сотрудников правоохранительных органов", – добавила глава МО Австрии.

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Євген Пилипенко

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