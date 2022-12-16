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Как Киев будет жить и работать в случае длительного блекаута: информация от Кличко

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 12:57
Как Киев будет жить и работать в случае длительного блекаута: информация от Кличко - Фото
Фото: ЕРА

Мэр столицы Виталий Кличко выложил схему, как Киев будет жить и работать в случае длительного отсутствия электроснабжения. Она касается наземного/подземного транспорта, связи, теплопунктов, водоснабжения, торговли, аптек, банков и почты.

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Наземный транспорт

→ При полном отсутствии электроснабжения на всех маршрутах наземного транспорта, в частности электротранспорта, будут бесплатные для пассажиров автобусы;
→ на территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей;
городская электричка будет ходить с интервалом ориентировочно 30 минут: железнодорожники подготовились к движению с локомотивом на дизельной тяге.

Метро

→ Движение поездов метро будет приостановлено – подземные станции будут работать как пункты временного пребывания и укрытия во время воздушной тревоги, наземные станции будут закрыты;
→ на подземных станциях метро будут доступны интернет, подзарядка гаджетов, питьевая вода и санузлы; вход будет бесплатным с документом, удостоверяющим личность;
→ средняя температура на станциях подземки составляет 12-14 градусов тепла, поэтому нужно одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи.

Пункты обогрева

→ Ближайший пункт обогрева можно найти на карте. Там указаны телефонные номера, фамилии ответственных за них лиц, емкость заведения, есть ли там комнаты матери и ребенка, помещения для лиц с инвалидностью и помещения для еды;
→ чтобы ориентироваться в городе без связи и мобильного интернета, загрузите на смартфон карту в приложении Google Maps по инструкции.

Связь

→ Мобильная связь будет работать в ограниченном режиме: только голосовая связь;
→ в метрополитене будет работать мобильный интернет (LTE/3G), на части станций – также будет WiFi;
→ будет работать интернет и в оптоволоконной сети;
→ информирование через приложение Киев Цифровой будет работать при наличии у пользователя интернета.

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Бюветы

→ В случае перебоев с водоснабжением воду можно набрать в бюветных комплексах, подключенных к генераторам;
→ где расположен ближайший к вашему дому бювет, а также статус его подключения к электроэнергии, можно узнать на карте бюветов;
→ питьевую воду и воду для других нужд будут доставлять в пункты обогрева при необходимости;
→ город отработал с коммунальными службами транспортировки цистерн с водой;
→ воду можно будет купить в магазинах, которые будут работать.

ТРЦ, торговые сети и рынки

→ Продолжать работать отдельные торговые сети, ТРЦ, рынки, а также сельскохозяйственные ярмарки;
→ будут работать заведения бытового обслуживания, некоторые заведения питания, определенные СТО и магазины автотоваров, а также частные медучреждения;
→ важно: графики работы в условиях отсутствия электроснабжения могут быть сокращены.

Аптеки

Список адресов аптек КП "Фармация", которые обеспечены резервными источниками питания и будут работать в случае полного отсутствия электроснабжения, а также аптек частной сети.

Ветеринарные клиники

Ветеринарные больницы также будут оказывать помощь домашним питомцам;
→ продолжит работу и Служба учета и регистрации животных.

Банки

→ Определенный список банков столицы предоставит клиентам услуги;
→ дежурные отделения Нацбанка обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества.

Укрпочта

→ Будет работать большая часть сети Укрпочты: адреса отделений в Киеве.

Город расширяет список заведений, которые могут работать на автономных источниках питания в случае чрезвычайной ситуации, заверил мэр.

Бизнес также может присоединиться и заполнить форму. Информация о заведениях будет проработана и опубликована на официальном сайте kyivcity.gov.ua. Она будет постоянно дополняться.

"Советуем сохранить на смартфон информацию о работе заведений в вашем районе", – резюмировал Кличко.

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Євген Пилипенко
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