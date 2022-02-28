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Война стала европейской. Страны помогают украинцам, как своим – Резников

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 06:09
Война стала европейской. Страны помогают украинцам, как своим – Резников - Фото
Алексей Резников. Фото: Дмитрий Юрченко/АрміяInform

Круг государств, оказывающих реальную помощь, значительно увеличился. Увеличились ее масштабы, говорится в обращении министра обороны Алексея Резникова.

"Уже сейчас пол-Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты. Европа уже предоставила временное убежище десяткам тысяч тех, кого мы хотим сохранить больше всего – нашим малышам и их мамам. Без всяких формальностей. Как своим", – написал он.

Благодаря нашим защитникам и защитницам, всему украинскому народу, отказавшемуся повиноваться взбесившемуся тирану, сейчас на западе у нас на самом деле нет границы, говорит Резников.

Поддержка Украины есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой, подчеркивает он.

"96 часов сопротивления. Четверо суток победы, мужества, самоотверженности и веры. Время восторга от сограждан, держащих рядом строй. Боли за теми, кто отдал жизнь за Украину. Гнева на врага, убивающего наших женщин и детей, разрушающего мирные города. И уверенности в том, что он будет наказан! Обязательно наказан! Жестко, неотвратимо", – отмечает министр обороны Украины.

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Ірина Петренко
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Алексей Резников война поддержка Украины
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