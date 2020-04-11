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ВОЗ изучает данные о возможном повторном заболевании выздоровевших от COVID-19

ВОЗ изучает данные о возможном повторном заболевании выздоровевших от COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
11.04.2020, 20:57

В пятницу южнокорейские официальные лица заявили, что 91 выздоровевший от коронавируса пациент снова дал положительный результат

Всемирная организация здравоохранения анализирует сообщения о том, что некоторые пациенты с COVID-19 вновь заразились после отрицательного результата теста на заболевание. Об этом ВОЗ сообщила в комментарии Reuters.

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В пятницу южнокорейские официальные лица заявили, что 91 выздоровевший от коронавируса пациент снова дал положительный результат. В Сеуле предположили, что, возможно, был "реактивирован" вирус, а не реинфицированы пациенты.

"Нам известны эти сообщения о людях, которые дали отрицательный результат на COVID-19 с помощью ПЦР, а затем через несколько дней они снова показали положительный результат тестирования", - сказали в ВОЗ.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими клиническими экспертами и прилагаем все усилия, чтобы получить больше информации об этих отдельных случаях. Важно удостовериться, что во время сбора образцов для тестирования, процедуры соблюдаются должным образом", - добавили в организации.

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Согласно руководящим принципам ВОЗ, пациент может быть выписан из больницы после двух подряд отрицательных результатов с интервалом не менее 24 часов.

В организации сказали, что им нужно больше времени для анализа поступившей информации.

Около 50 пациентов в Южной Корее, ранее признанных выздоровевшими от COVID-19, вновь получили положительные тесты на коронавирус вскоре после выхода из карантина.

Вадим Ребрина
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